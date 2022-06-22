شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: عودة مطار دمشق الدولى للخدمة اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل السورية، عودة مطار دمشق الدولى للخدمة اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التى لحقت به جراء الاستهداف الإسرائيلى الأخير .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه يمكن لجميع النواقل الجوية برﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من غد، مشيرة إلي أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة .

من جانبها ، نوهت الشركة السـورية للطيران بأن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.