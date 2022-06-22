شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو إلى تحرى الدقة حول تعرض مهاجرين عراقيين للإعدام فى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إلى تحرى الدقة حول أنباء تعرض عدد من المهاجرين العراقيين لعملية إعدام فى بولندا.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "نتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر"، مشيرًا إلى أنه "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سرى للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس".

وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية كشفت، أمس، عن تسليم وفد عراقي يزور "مينسك" أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.

