شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يوجه باستضافة "كوب 28" فى مدينة إكسبو دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" فى "مدينة إكسبو دبى" وهو موقع "إكسبو2020 دبى" الذى استضافته الدولة.

وبحسب وكالة "وام"، يأتي توجيه الشيخ محمد بن زايد باستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" في " إكسبو" كونه موقعاً استثنائياً شكل وجهةً متميزةً جمعت العالم على أرض الإمارات خلال 6 أشهر، فيما يشترك الحدثان في تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل الدولي لما له من أهمية في مواجهة التحديات العالمية.

وتركز الدورة الثامنة والعشرون من المؤتمر على محاور رئيسية تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 45 ألف مشارك يوميا من بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وممثلو القطاع الخاص وأكاديميون وخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني.