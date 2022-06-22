شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثى ترفض رسميا مقترح المبعوث الأممى لليمن حول فتح طريق تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت جماعة الحوثى رسميا المقترح الذى قدمه المبعوث الأممى إلى اليمن، هانس جروندبرج، بشأن فتح طريق بمدينة تعز، وذلك فى ختام الجولة الثانية من المفاوضات التى عقدت فى الأردن .

وأكدت الجماعة الحوثية - وفقا لما أردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الأربعاء، تمسكها بمقترحها الأحادي الذي قدمته قبيل الجولة الثانية من مفاوضات عمّان، ورفضها لمقترح جروندبرج، موضحة أن الطريق الذي اقترحه المبعوث الأممي (عصيفرة - سوفتيل) يحتاج لمزيد من الدراسة، وأنه سيتم مناقشته في اللقاء المشترك المقبل .

وجددت الجامعة الحوثية عرض مقترحها الأحادي لفتح الطرق وذلك على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى فتح طريق (صالة - أبعر - الصرمين - الدمنة - الحوبان - خط صنعاء)، وطريق لحج عدن (الشريحة - كرش - الراهدة- الحوبان - خط صنعاء)، فيما تشمل المرحلة الثانية، طريق الستين الخمسين الدفاع الجوي مدينة النور، في مقابل فتح الطرف الآخر طريق الضالع (مريس- دمت).

وأشارت إلى أنه بعد استكمال تنفيذ المرحلتين السابقتين يتم الدراسة والمناقشة بين الأطراف بخصوص فتح بقية الطرق في المحافظات الأخرى.

وكان المبعوث الأممي قد قدم مقترحا منقحا، يقضي "بإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين"، وفق بيان للمبعوث الأممي في ختام مفاوضات عمّان.