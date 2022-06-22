جدري القردة يظهر في دولة جديدة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولو الصحة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن البلاد أبلغت عن أول حالتين مشتبه في إصابتهما بجدرى القردة.



وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الحالتين المحتملتين تم اكتشافهما أمس الثلاثاء وتجري اختبارات تشخيصية. وتم حجب هوياتهما.

وتم نقل أحدهما إلى مركز إنتشون الطبي في إنتشون، غرب سيئول. وبحسب ما ورد أظهر الشخص المذكور أعراضا محتملة للمرض المعدي أثناء دخوله البلاد عبر مطار إنتشون الدولي.

وقال مسؤول بالمستشفى: "تم عزل الشخص كحالة مشتبه بها وسيخضع لفحص"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت الدولة متأهبة للتدفق المحتمل لجدري القردة حيث أبلغ عدد متزايد من البلدان عن حالات الإصابة بالمرض الفيروسي وزاد السفر الدولي بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

وقال مسؤولون الأسبوع الماضي إن الحكومة تسعى لاستيراد عقار تيكوفيرمات لمعالجة جدري القردة لنحو 500 شخص الشهر المقبل.

وقالت السلطات الصحية إن مرضى جدري القردة سيتم علاجهم في عزلة في مستشفيات متخصصة، ويتم النظر في فترة عزل ذاتي إلزامية مدتها 21 يوما لأولئك الذين لديهم مخاطر عالية للانتقال بعد اتصالهم الوثيق بمرضى جدري القرود.