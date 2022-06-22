طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية وحار فى الإمارات والكويت

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365، خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج.

توقع المكز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقة القصيم. كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة. كما يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

السعودية:الإمارات:

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس حارا نهاراً وصحوا إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار على المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:40والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 13:16 الجزر الثاني عند الساعة 02:43.

بحر عمان خفيف إلى متوسط يضطرب صباح الخميس فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 06:01 والجزر الاول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:42.