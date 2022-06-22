الارشيف / اخبار الخليج

‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة غاو شمال مالي، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - رفضها لهذه الأعمال الإجرامية، ولجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.


وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة مالي وشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا