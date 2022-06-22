شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة غاو شمال مالي، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - رفضها لهذه الأعمال الإجرامية، ولجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة مالي وشعبها، ولأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم.