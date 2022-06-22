شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة غاو شمال مالي، وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.