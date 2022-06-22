شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف، و57 إصابة جديدة، بإجمالي مليون و189 ألفا و656 حالة، وشفاء 1460 حالة بإجمالي مليون و161 ألفا و581 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفا و87 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وأشارت الوزارة، أن 6 آلاف و178 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 6 ملايين و518 ألفا و662 شخصا، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 1226 شخصا بإجمالي 24 مليونا و849 ألفا و882 شخصا، وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 1420 بإجمالي 23 مليونا و333 ألفا و649 شخصا.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 8 إصابات جديدة بإجمالي 265 ألفا و993 حالة، وتماثل 4 أشخاص للشفاء بإجمالي 178 ألفا و474 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 197 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و104 آلاف و268 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.