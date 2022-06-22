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رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع سفير السعودية الأوضاع العامة في البلاد

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير المملكة العربية السعودية السفير وليد البخاري، الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما، بمقر رئاسة المجلس النيابي بعين التينة في العاصمة بيروت.

وأفاد بيان لمجلس النواب اللبناني بأن السفير السعودي قدم التهنئة للرئيس بري بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس لولاية جديدة في الانتخابات الداخلية التي أجريت بالمجلس النيابي في 31 مايو الماضي، مؤكدًا على الدور الوطني الجامع الذي يلعبه الرئيس بري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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