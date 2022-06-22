شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع سفير السعودية الأوضاع العامة في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير المملكة العربية السعودية السفير وليد البخاري، الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما، بمقر رئاسة المجلس النيابي بعين التينة في العاصمة بيروت.