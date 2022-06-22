شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمانية الأردنية الأوروبية" تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية خلدون حينا، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والزراعية بين الأردن وإيطاليا وضرورة التركيز على الأمن الغذائي، وإعطائه أولوية وأهمية.

وشدد حينا - خلال لقاء الجمعية، السفير الإيطالي لدى عمان لوتشانو بيزوتي، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في الزراعة، خاصة في مجال الأمن الغذائي، داعيًا إلى فتح باب فُرص العمل أمام الأردنيين في إيطاليا، خصوصًا فيما يتعلق بالتخصصات التقنية والفندقية، والتي يمتلك الأردنيين فيها كفاءة مشهودًا لها.

وأشار إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حل دائم شامل لهذه القضية، يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، التحديات والمُعيقات التي تواجه الأردن جراء استقباله العديد من موجات اللجوء على أراضيه، خصوصًا فيما يتعلق بنقص المياه والتأثير سلبًا على الصحة والتعليم والبُنى التحتية.

وثمن أعضاء الجمعية دعم إيطاليا للأردن في مُختلف المجالات، داعين إلى أهمية إنشاء مدارس إيطالية في مُختلف مناطق المملكة الزراعية.

من جهته، قال السفير الإيطالي إن قوة الأردن تنبع من نسبة الشباب لديه، والتي تصل إلى الثُلثين تقريبًا من عدد سكانه، مضيفًا أن هناك تعاونًا إيطاليًا أردنيًا في مجالي الزراعة والتعليم العالي، موضحًا أن هناك مكتبًا تعاونيًا دوليًا، يقوم بالعمل على تطوير شبكة المياه في الأردن، فضلًا عن دعم مشروع تحلية مياه البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه بحث خلال اجتماعه مع المعنيين في وزارة المياه والري، تنفيذ مشاريع من شأنها تخفيف وطأة نقص المياه، مضيفا أن هناك العديد من المصانع الإيطالية في الأردن، والتي تتميز بالكفاءة والجودة العالية، فضلًا عن تشغيلها أيادي عاملة.

وأكد السفير الإيطالي، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والتي أكد عليها أيضًا رئيس جمهورية إيطاليا، خلال رسالة بعثها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال، مشددًا على وضوح موقف الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تجاه قرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، وضرورة أن يكون هناك سلام عادل وشامل.