شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين بشدة للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة قرى وسط جمهورية مالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة للهجمات الإرهابية الآثمة التي شهدتها عدة قرى وسط جمهورية مالي خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء، والعديد من جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن ترويع المواطنين الآمنين، وتدمير ممتلكاتهم.