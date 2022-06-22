الارشيف / اخبار الخليج

ميتا تطرح أدوات جديدة للمبدعين على "إنستغرام" و"فيسبوك"

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميتا تطرح أدوات جديدة للمبدعين على "إنستغرام" و"فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا اليوم الثلاثاء أن الشركة تعمل على طرح المزيد من الطرق للمبدعين لكسب المال عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، كما تعمل أيضا على توسيع بعض أدوات تحقيق الدخل الحالية لتشمل المزيد من المبدعين.

 

وعلى وجه الخصوص، قال زوكربيرغ إن ”ميتا“ بصدد إنشاء ”مكان مخصص“ على منصة الصور، ”إنستغرام“، حيث يمكن اكتشاف منشئي المحتوى و“الدفع لهم مقابل المحتوى“.

 

وأشار إلى أن ”سوق المبدعين“ هذا يسمح للعلامات التجارية بفرص شراكة جديدة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا