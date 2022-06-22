ميتا تطرح أدوات جديدة للمبدعين على "إنستغرام" و"فيسبوك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

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أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا اليوم الثلاثاء أن الشركة تعمل على طرح المزيد من الطرق للمبدعين لكسب المال عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، كما تعمل أيضا على توسيع بعض أدوات تحقيق الدخل الحالية لتشمل المزيد من المبدعين.



وعلى وجه الخصوص، قال زوكربيرغ إن ”ميتا“ بصدد إنشاء ”مكان مخصص“ على منصة الصور، ”إنستغرام“، حيث يمكن اكتشاف منشئي المحتوى و“الدفع لهم مقابل المحتوى“.

وأشار إلى أن ”سوق المبدعين“ هذا يسمح للعلامات التجارية بفرص شراكة جديدة.