"التعاون الخليجي" وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، مع نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة دينيسون أوفوت، سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة على ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاجتماع - بحث أولويات التحضير لاجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، كما تمت مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة.