شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجامعة العربية بتفقد عددا من المنشآت المخصصة لاستضافة القمة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، عددا من المنشات المخصصة لاستضافة القمة العربية المقررة في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

وتأتي الجولة التفقدية خلال الزيارة التي يقوم بها الأمين العام إلى الجزائر، حيث التقى خلالها بعدد من المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وكان قد أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بلقاءه مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، واصفا إياه بـ"القائد الحكيم".

وقال أبو الغيط: "حظيت اليوم بشرف استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لي.. ولمست فيه قائدا عربيا حكيما حريصا على وحدة الصف ملتزما بقضايا الأمة."

وأضاف: "أتوقع أن تحتضن الجزائر قمة عربية ناجحة فى نوفمبر المقبل إن شاء الله".