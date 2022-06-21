شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: تداعيات أزمة أوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع.

وأضاف الكاظمي -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أن "العراق سعى خلال المدة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جدا، كما أن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع".

وأكد أن سياسة الحكومة العراقية تعتمد اتباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق؛ لجلب الاستثمارات الخارجية، مشددا على أن العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعا ستراتيجيا مهما، وشعبا مبدعا يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن العمليات الأمنية مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، معربا عن آمله يتحد جميع العراقيين من أجل عملية إصلاح حقيقية في النظام السياسي والاقتصادي تنعكس على أبناء الشعب العراقي.