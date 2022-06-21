شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يبحث مع وفد معهد السلام الأمريكي المشهد السياسي بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، الثلاثاء، الدكتور سرهنك حمة سعيد مدير برامج الشرق الأوسط في معهد السلام الأمريكي، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والأحداث في أكثر من ساحة دولية ومدى تأثر دول الشرق الأوسط بها.

أكد "الحكيم" في تدوينة له عبر حسابه على "تويتر" أن العراق ينطلق من مصالحه وبما يحفظ سيادته في علاقاته مع دول العالم مع حرصه الشديد على بناء علاقات وطيدة مع كافة الدول، كما أن استقرار العراق استقرار للمنطقة والعالم.