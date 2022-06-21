مركز التكنولوجيا الحيوية في الهند يبتكر عقارا مضادا للشيخوخة.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البروفيسور تشاندراباس ناريانا، مدير مركز راجيف غاندي للتكنولوجيا الحيوية في الهند، أنه يجب تناول الدواء المضاد للشيخوخة في عمر 40-50 عاما.



ويشير البروفيسور في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلى أن خبراء المركز يعملون حاليا على ابتكار عقار يمكنه وقف عملية شيخوخة الإنسان.

ويقول، "لكل سلسلة من الحمض النووي البشري نهاية، تصبح أقصر كلما تقدم بالعمر . ونحن نعمل في الوقت الحاضر على إطالتها، أي أن الإنسان لن يشيخ".

ووفقا له، "سيكون هذا العقار على الأرجح على شكل أقراص. ونحتاج لـ 5-6 سنوات لإنجاز هذه الدراسة والحصول على العقار المطلوب".

ويضيف، "سيكون على الشخص تناول هذا الدواء في عمر 40-50 عاما. ولكن لم نحدد إلى الآن جرعة الدواء اللازمة لوقف عملية الشيخوخة".

ويشير البروفيسور، إلى أن "سعر العقار سيعتمد على مدة ونفقات إنتاجه".