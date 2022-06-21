شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالأردن: زيارة الأمير محمد بن سلمان تحقق نقلة نوعية للعلاقات السعودية الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أن زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للأردن، ستعمل على نقل العلاقات السعودية الأردنية نقلة نوعية وإلى مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعكس على البلدين الشقيقين وتطلعات شعبيهما، وتعمل على مزيد من التقارب والتعاون والتكامل في كافة الملفات المشتركة.

وقال السفير السعودي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي ترسيخا لعلاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن كونها دلالة لتحقيق التطلعات وتلبية الطموحات الشعبية والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وأشار السديري إلى أن الزيارة تعكس ما يملكه البلدان من إمكانات تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية