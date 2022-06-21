شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة بسياق اللجوء بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها، كما ستعقد ورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بحضور كل من الخبراء المعنيين من وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية والوكالات الأممية المتخصصة، لمدة يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتم إعداد الإستراتيجية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ومراجعتها من الخبراء المعنيين بوزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، قبل أن يعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب بموجب القرار رقم (4) الصادر عن الدورة العادية (52) مايو 2019، جنيف، كما اعتمد المجلس خطة عملها بموجب القرار رقم (6) الصادر عن الدورة العادية (54) مارس 2021.

وتهدف الاستراتيجية وخطة عملها إلى تعزيز جهود الدول المستضيفة للاجئين في تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين ولملتمسي اللجوء، حيث تستند على 6 ركائز أساسية لإيجاد بيئة تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء في المنطقة العربية الحصول على خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية.