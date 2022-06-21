طقس الخليج.. حار فى السعودية والإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ولاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويستمر تأثير العوالق الترابية على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

الإمارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء حارا نهاراً غائما جزئيا يصبح صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:51 و المد الثاني عند الساعة 06:34 و الجزر الأول عند الساعة 12:27 و الجزر الثاني عند الساعة 00:56.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:31 و المد الثاني عند الساعة 04:35 و الجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 22:31 .