شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد تبنيها موقفا ثابتا بشأن صون السلم والأمن الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني المستشار علي عبدالله العرادي، أن بلاده تتبنى موقفا ثابتاً وراسخاً بشأن صون السلم والأمن الدوليين، وأن ذلك يتضح من خلال دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية لصون الأمن والسلم الدوليين، من خلال الاعتماد على قيم التسامح والتعايش والحوار البناء.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية/بنا/ أن ذلك جاء على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في مؤتمر تأثير الأسلحة النووية على الإنسانية، ممثلا في المستشار علي عبدالله العرادي، والذي ينعقد في مدينة (فيينا) بالنمسا.

وأكد العرادي أن المملكة عملت على دعم كافة الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها، وذلك من خلال انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى عضويتها في جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية، لافتا إلى إنشاء المملكة اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.