شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: هناك من يتآمر علينا باسم الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن "هناك الآن من يتآمر علينا باسم الديمقراطية يتحدثون في المنابر باسمها، يدّعون الوطنية ويقبضون الثمن من الخارج".

وأكد دقلو - خلال زيارته اليوم الاثنين برفقة عضوي مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر والهادي إدريس، لمجمع خلاوي لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور - أن زيارتهم إلى دارفور تهدف لإخماد الفتنة على الرغم من أن الأوضاع تستدعي البقاء في الخرطوم للتصدي للمتآمرين.

وأضاف: "هناك من يسيئون إلينا في المنابر من السياسيين وعندما نستفسر يوضحون أن هدفهم إرضاء الشارع".

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إلى وقف القتال والتهريب والتخريب والنزاعات، والقبول بالآخر، وإزالة الكراهية والبغضاء بين الناس.

وأكد ضرورة حث الناس على اتباع منهج الله الذي يحرم إثارة الفتن والكراهية والبغضاء بين أبناء الأمة الإسلامية.