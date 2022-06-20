"ذبح" نيرة أشرف.. المصريون غاضبون ومطالبات بمحاكمة عاجلة للقاتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

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ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على المتهم بقتل الطالبة بكلية الآداب في جامعة المنصورة، نيرة أشرف.



جاء ذلك وسط مطالب من قبل النشطاء في محاكمة القاتل بشكل عاجل، حيث أعربوا عن غضبهم لطريقة ذبحها أمام الجامعة.

وكانت نيرة أشرف قد قُتلت على يد زميلها المدعو محمد عادل، ذبحا باستخدام سكين أمام الجامعة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بمجرد وصولها.

وتضمنت التحريات والمعلومات الأولية أن ”مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهم، تطورت إلى استخدامه السكين“.

لكن آخرين تحدثوا عن ”سعى المتهم للارتباط بالمجني عليها، لكن محاولاته باءت بالفشل فكانت الجريمة بإنهاء حياتها“.

وبعد أمر من النائب العام، أكدت النيابة العامة بدء التحقيق العاجل في الواقعة، واستجواب المتهم، والتصرف قانونا في الواقعة.

وقالت في بيان إنها ”انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لموقع الحادث الذي شهد آثار دماء“.

وطالبت المواطنين بعدم تداول المقاطع والصور الخاصة بالحادث، وتقديمها للجهات المعنية إذا ما كانت تفيد في كشف الحقيقة.