شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: ترقية حقوق الإنسان إحدى أولويات الرئيس لتحسين ظروف المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيدى الشيخ أحمدو، رئيس الوفد الموريتانى أمام لجنة الميثاق، بجامعة الدول العربية، إن ترقية وتطوير حقوق الإنسان تمثل أحد أهم البنود فى برنامج "أولوياتي"، الذى اعتمده رئيس البلاد محمد ولد الشيخ العزوانى، فى إطار الحرص على تحسين ظروف المواطنين، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، ودمج العاطلين وتمكين المرأة، وعون الفقراء والمعوزين، وإيجاد مجتمع منسجم ومتناغم، معتز بهويته وتنوعه الثقافى.

وأضاف رئيس الوفد الموريتانى، خلال كلمته أمام لجنة الميثاق بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة تقرير موريتانيا حول حقوق الإنسان اليوم الاثنين، "لقد صادقت بلادنا على مجمل الاتفاقيات الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى تتشرف اليوم بوجودنا معكم لتقديم تقريرنا الأولى حوله، حيث حرصـنا، منذ التصديق على أعمال مختلف بنوده ومقتضياته.

واوضح أن وجود الوفد الموريتانى اليوم يمثل أكبر دليل على قوة وتصميم بلادنا على الوفاء بكافة التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، والمضى قدما فى سبيل الحضـور الفاعل فى مختلف المحافل والمنابر الدولية والإقليمية، والعمل على التنسيق مع الجميع وعلى مختلف المسارات من أجل الرقى بحقوق الإنسان فى عالمنا العربى.