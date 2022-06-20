لجنة فتح المظاريف بشبوة تستعرض عطاءات تنفيذ مشروع ثانوية للبنات في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استعرضت لجنة فتح المظاريف بمحافظة شبوة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة ناصر، اليوم، العطاءات المقدمة من عدد من المقاولين لتنفيذ مشروع بناء مدرسة ثانوية جديدة للبنات في عتق.



وتتكون المدرسة، من أربعة وعشرين فصلاً دراسياً مع مرافقها والتي ستمول تنفيذها السلطة المحلية بالمحافظة بتكلفة أربعمائة وستة وسبعين الفا وأربعمائة واثنين وعشرين دولار.

وبعد استعراض عطاءات تنفيذ المشروع أحالت اللجنة تلك العطاءات لتحليلها فنياً من قبل اللجنة المختصة بذلك.

وشدد أمين عام محلي المحافظة، على ضرورة سرعة التحليل الفني لعطاءات تنفيذ المشروع ولما من شأنه سرعة البدء في إجراءات تنفيذه..داعياً الجهة التي سيرسي عليها تنفيذ المشروع إلى الإلتزام والتقيد بالمواصفات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع والعمل على إنجازه بصورة عاجلة.