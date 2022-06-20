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الجامعة العربية: نواصل التنسيق تمهيدا لانعقاد القمة التنموية المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة بالعمل والجهد الذي تبذله لجنة حقوق الإنسان، داعية الدول للانضمام إليها لتفعيل دورها في المرحلة الراهنة.

 

وشددت على حرص الجامعة العربية على مواصلة التنسيق، وذلك تمهيدا للقمة التنموية التي من المقرر أن تستضيفها دولة موريتانيا، معربة عن أمنيتها أن تكون هذه القمة بداية جديدة نحو مزيد من التنمبة في البلاد.

 

وأعربت عن تقديرها للحكومة الموريتانية للمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان، مشددة على ضرورة أن تقوم كافة الدول التي مازالت لم تصدق بعد على اتخاذ هذه الخطوة في المستقبل القريب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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