شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الأمطار فى موريتانيا يؤدي إلى تشرد بعض الأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد محمود ولد اميه عمدة مدينة وادان شمال غرب موريتانيا، إن تساقط الأمطار في مدينة وادان، أدى إلى تشرد بعض الأسر، بعد أن جرفت المياه منازلهم، بحسب موقع صحرا ميديا الإخباري الموريتانى.

وأضاف ولد اميه، أن قلة هطول الأمطار بشكل عام على المدينة، جعل السكان يشيدون منازلهم عند مجاري السيول، ما أدى إلى سقوط الكثير منها.

وبحسب العمدة، فإن المتضررين من الأمطار لجؤوا إلى المبيت عند جيرانهم، داعيا إلى تقديم دعم “السكان المنكوبين“.

وطالب العمدة السلطات بإغاثة المتضررين الذين جرفت المياه منازلهم، وبتوفير مساكن مؤقتة للأسر في انتظار تشييد منازلهم.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، إن مقاييس الأمطار سجلت هطل كميات من أمطار قوية على مدينة وادان في ولاية أدرار، شمالي موريتانيا، وصلت إلى 79 مم.

وأَضافت الهيئة خلال متابعتها لهطل أمطار على عدد من المناطق في موريتانيا، أن تساقطات مطرية غزيرة شهدتها مدينة وادان عند الساحة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.