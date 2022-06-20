شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مدينة أربيل العراقية يعلن تسجل 4 حالات مؤكدة بالكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة أربيل، الأحد، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة، وقال المحافظ اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي إن "مستشفيات المحافظة سجلت 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا"، مشيرا الى أن "هناك خمس حالات اخرى مشكوك باصابتها".

وتابع أنه "تم تهيئة المستشفيات لاستقبال اي حالة وتجهيز كافة الاحتياجات".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من الأحد، تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.