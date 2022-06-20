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مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين بهجوم شنته مسلحى "النصرة" الإرهابية في حماة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا التابع لقاعدة حميميم الروسية عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة اثنين آخرين بهجوم شنته جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حماة، وفق روسيا اليوم

وقال جورافليوف: "أدى قصف الإرهابيين من دبابة على مواقع القوات الحكومية في حماة، إلى مقتل 4 جنود وإصابة اثنين آخرين".

وأشار جورافليوف، إلى أنه تم تسجيل 19 هجوما للمسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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