شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يوجِّه باعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس، بدءا من المرحلة الابتدائية، وكذلك مراجعة قانون "المعلم" في إطار إصلاح المنظومة التربوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس الجزائري مع أعضاء حكومته، الأحد، والذي تم تخصيصه لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين.

وحول الطاقات المتجددة، أكد الرئيس الجزائري أن بلاده -من خلال امتلاكها للمؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية- تعمل على تنويع مصادر الطاقة، لاسيما النظيفة منها، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال في مختلف التخصصات.

كما ثمَّن تبون أهمية تبني برنامج مدروس لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، مع استثناء العقارات الزراعية الواقعة ضمن النطاقات الاستراتيجية من الاستغلال في مشاريع الطاقات المتجددة.