شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويستدعي أسيرا محررا ويمدد إبعاد ناشطة عن الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شابًا مقدسيًا من منطقة باب حطة بالبلدة القديمة، فيما اعتقلت شابين آخرين من منطقة باب العامود بعد اعتداء مستوطنين عليهما.



وعلى صعيد مُتصل، استدعت قوات الاحتلال أسيرًا مُحررًا من بلدة "جبل المكبر" فور الإفراج عنه من سجن "النقب" بعد اعتقال دام 26 شهرًا.



وفي السياق ذاته، مددت سلطات الاحتلال إبعاد الناشطة المقدسية الشهيرة هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى المبارك لـمدة ستة أشهر أخرى.