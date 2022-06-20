شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الحج والعمرة يكشف لتليفزيون الخليج 365 تفاصيل موسم الحج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون ”الخليج 365” وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون خدمات الحجاج المهندس هشام سعيد، الذى كشف عن كثير من التفاصيل والضوابط الخاصة بموسم الحج المقبل.

وأشار سعيد، ضمن محاور لقاء أجرته معه إيمان حنا، إلى أن المملكة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال تستقبل مليون حاج هذا، بعدما كانت 60ألف حاج العام الماضى، وشملت الاستعدادات الجوانب التقنية وخطط تشغيلية وخطط لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة وجميع الخدمات تقدم بجودة عالية، بما يضمن راحة الحجيج وسلامتهم.

وتناول، وكيل وزارة الحج، أيضا الضوابط التى ستطبق هذا العام وموقف حجاج الداخل وحجاج الخارج من تطبيقها، وما إذا كانت ستسمر فى مواسم الحج التالية، ومن بين تلك الشروط تقديم فحص "بى سى آر" وإجرائه 72 قبل القدوم إلى المملكة، واستكمال جرعات لقاح كورونا المعتمد بالمملكة والالتزام بأن لا يزيد عمر المتقدم لأداء المناسك عن 65 عاما.

وأشار إلى تفاصيل استعدادات وتجهيزات المشاعر المقدسة لاستقبال مؤدى مناسك الحج بما يضمن موسم حج آمن من احتمالات لانتقال عدوى كورونا، وتجهيزات خاصة للحالات الطارئة.

وعلى صعيد متصل، كشف سعيد عن آلية إصدار تصاريح للحجاج، وأيضا الآليات التى يتم بناء عليها تحديد نسب الحجاج القادمين من كل دولة.

واختص جانب من الحوار للحديث عن حجاج مصر وحصة مصر من الحج.

وتطرق أيضا إلى شرط وجود محرم مع السيدات المقبلات على الحج وهو الشرط الذى تم إلغاؤه العام الماضى، وكشف عدم صحة الأنباء التى تتردد عن إعادة هذا الشرط للتطبيق مرة أخرى.

وتناول اللقاء التليفزيونى، أسباب ارتفاع أسعر الحج ومدى إمكانية التحكم فى نسب زيادتها .

كما تطرق إلى مشاركة السيدات السعوديات فى تقديم خدمات موسم الحج.