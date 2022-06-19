شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالمجلس الرئاسي الليبي يبحث مع سفيرة بريطانيا المستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبى موسى الكوني، صباح اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا "كارولاين هور يندل"، لبحث اخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد "الكوني" للسفيرة البريطانية حرص المجلس الرئاسي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

بدورها، جددت السفيرة البريطانية في طرابلس استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.