شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: الاعتداءات على سنجار مدانة ويجب وقف أى توترات تهدد أمن الإيزيديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم، الأحد، أن الاعتداءات على سنجار مدانة ويجب وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين، والعمل على تنظيم الإدارة وفقاً لإرادة أهلها.

أوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها أن "الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفداً من أهالي سنجار بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها".

وأكد الرئيس العراقى أن سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن، مشدداً على ضرورة رفع معاناة أهل سنجار وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين معززين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها .

وشدد على أن الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مرفوضة، وأن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل.