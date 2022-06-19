شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقي: ملتزمون بشكل كامل بحصتنا في اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده ملتزمة بشكل كامل بحصتها في اتفاق أوبك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مندوبون من أوبك ومصادر من قطاع النفط إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام والوقود الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانتعش استخدام الوقود بعد انخفاضه بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 وفي طريقه لتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي حتى مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة قوضت توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في 2023 بحسب "رويترز".

من المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول توقعات للطلب في 2023 في يوليو. ويجري ترقب توقعاتها وكذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس بحثا عن مؤشرات عن الاتجاه الذي ستتخذه سياسات أوبك.