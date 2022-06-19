شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودى يقدم 1500 ساعة تطوعية لخدمة قاصدى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في خدمة قاصدي المسجد الحرام وساحاته من المعتمرين والمصلين خلال شهري مايو ويونيو من العام الميلادي الجاري، بمقدار 1500 ساعة تطوعية.

وأكد مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن 230 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في 14 مبادرة تطوعية متنوعة، شملت 7 مشاركات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ومبادرة كن إنساناً لطيفاً "اليوم العالمي للهلال الأحمر" ودعم إدارة الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع AED والتطوع الإداري وغيرها من المبادرات التي استطاعت من خلالها الهيئة الاستفادة من جهود المتطوعين والمتطوعات.

وأوضح أن الهيئة تسعى إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات لدعم أعمالها الإنسانية وتقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لهم لتأهيلهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات بالعاصمة المقدسة بلغ 7259 متطوعاً.