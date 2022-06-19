شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" السعودية: وصول أكثر من 147 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 147 ألفا و94 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة - التي تُصدرها الوزارة وأوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن 136 ألفا و7 حجاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج وحتى مساء أمس، في حين استقبل مركز الهجرة البري 11 ألفا و87 حاجاً قدموا عبر المنافذ البرية.



وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، وبيّنت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر تواجداً في المدينة المنورة بواقع 26 ألفا و304 حجاج يوم أمس، يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 217 ألفا و90 حاجاً، وحجاج باكستان بعدد 9 آلاف و383 حاجاً، والحجاج من الجنسية البنجلاديشية بعدد 8 آلاف و680 حاجاً، وحجاج إيران بواقع 6 آلاف و326 حاجاً.



وأوضحت الإحصائية أن 49 ألفا و388 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 97 ألفا و690 حاجاً من جنسيات مختلفة.