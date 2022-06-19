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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء (واس) اليوم الأحد، أنه قام بتسليم الرسالة، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح له اليوم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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