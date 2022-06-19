شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودى: خطة الحج هذا العام تعتمد على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد المحيميد مساعد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن خطة الحج لهذا العام تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي وتميز الخدمات وجودتها.

وأضاف المحيميد في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد، أن خطة الحج لهذا العام تشتمل على تفاصيل مهمة تعتني بالحاج منذ وصوله إلى بلاط ساحات الحرم وحتى الانتهاء من نسك الحج.



وأشار إلى أنه بتكامل الرئاسة العامة لشئون الحرمين مع الأمن العام ووزارة الحج في التفويج والحشود، تتكامل خط ورحلة الحج حتى تستوى إلى بر الأمان.



ومن المقرر أن تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مؤتمر صحفي اليوم عن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام.