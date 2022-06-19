شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نسعى لإعداد دراسة استرشادية لرفع كفاءة القوات المسلحة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل الذوادي، إن التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في الدول العربية يحقق أهداف مواجهة التحديات والنهوض بمستوى قواتنا المسلحة.

وأضاف، خلال كلمته أمام الندوة 26 لممثلي رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية، أن الأهداف الأساسية لندوات هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في رفع الكفاءة العسكرية لأفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من تطـوير مهاراتهم والتعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث وتطوير الأساليب في كافة المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة من خلال غرس روح الفريق بين أفراد الوحدات العسكرية للعمل بشكل منسجم ومتكامل.

وأعرب الذوادي عن خالص التمنيات بنجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه، وطيب الإقامة في مصر، متمنيا لها ولجميع الدول العربية الأمن والاستقرار .