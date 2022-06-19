شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الخبراء العرب لتقييم مسار الاستراتيجية الإعلامية بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الأحد، اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب، المعني بخطة العمل الاستراتيجية العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتتمثل مهمة الفريق في تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، بما في ذلك تشخيص العقبات الموضوعية التي اعترضت هذه الوثيقة التوجيهية المعتمدة من طرف مجلس وزراء الإعلام العرب منذ 2017، وذلك ضمن تصور منهجي فعال ووفق جدولة زمنية محكمة وأولويات قابلة للتنفيذ.

وكان المجلس قد قرر خلال دورته الاخيرة (يونيو 2021) تمديد العمل بهذه الاستراتيجية لمدة خمس سنوات إضافية علما انها ترتكز على خمسة محاور رئيسية تظل في صدارتها مواصلة الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة، ومحاربة الارهاب والتطرف، وخدمة التنمية المستدامة، وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، فضلا عن الارتقاء بالأداء الاعلامي عبر برامج وشراكات للتدريب بتعاون وثيق مع المنظمات الاعلامية المعنية، علماً أن نتائج أعمال الفريق ستعرض على اللجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ توصيات بشأنها تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.