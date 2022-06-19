مصدر أمنى عراقى: انفجار مزدوج قرب مقر تابع لجهاز المخابرات وسط بغداد

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إن انفجارا مزدوجا وقع بالقرب من سياج مقر أمني تابع لجهاز المخابرات العراقية وسط بغداد .

وأضاف المصدر الأمني في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الانفجار حدث بطريقة مزدوجة عبر عبوتين ناسفتين محليتي الصنع، تم وضعهما بالقرب من سياج مقر أمني تابع لجهاز المخابرات في شارع المسبح وسط بغداد.



وأشار إلى أن الانفجار المزدوج لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، ولكنه أدى إلى بعض الأضرار المادية .