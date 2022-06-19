شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية العراقي يدعو للانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير المالية العراقي علي علاوي، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن بإمكان العراق العودة لمنظمة التجارة العالمية خلال العقود المقبلة.

وقال علاوي - في كلمته خلال منتدى الطاقة السادس والذي عقد في الجامعة الأمريكية، بحسب بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه يجب على العراق ألّا يكتفي بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الـ 25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة ،وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء وأن نصبح أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية على الرغم من وجود مشاكل حالياً في الإنتاج بالعراق، ويجب حل هذه الإشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية.

وشدد على "أننا نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء الأخضر حيث هناك مشاكل في قطاع البيئة والتصحر وضعف في الإنتاج الزراعي وعلينا أن نفكر في الاستثمار بالسياسة الخضراء في العراق وستكون أكثر فاعلية على واقع البلاد".

وقال "علينا أن نعمل من خلال شبكة طاقة واستغلالها كمورد جديد وإعادة الزراعة وتنميتها وفق قرارات صحيحة حتى يكون لدينا مستقبل مشرق في السوق العالمية خلال 10 سنوات ،وأن لا نكرر أخطاء السابق ،ويجب علينا إعادة التموقع في سوق الطاقة".

واختتم كلمته بالقول: "نتطلع خلال هذا المؤتمر التحدث عن مشاكل الطاقة، ولدينا فرصة لإعادة تموقع أنفسنا مع الشركاء، وبإمكان العراق العودة إلى منظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة".