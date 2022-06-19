شكرا لقرائتكم خبر عن باشاغا يدعو الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحا وتقبلا للآخرين لبناء دولة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين؛ من أجل بناء دولة تسع الجميع.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن باشاغا قوله إنه كان - ولا يزال - لخطاب الكراهية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد.



وأضاف "باشاغا " قائلا - في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه "بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، أدعو جميع الليبيين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تسع الجميع".