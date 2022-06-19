شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: 90 يوما حد أدنى لصلاحية جواز المقيم لإصدار تأشيرة عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن المدة المسموحة لصلاحية جوازات المقيمين لإصدار تأشيرة خروج وعودة يشترط ألا تقل عن 90 يوماً، وفق صحيفة عكاظ.

وأكدت أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوما)، تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو "عودة قبل..."، فتحسب من تاريخ الإصدار.

وأفادت "الجوازات" بأن رسوم إصدار تأشيرة "خروج وعودة مفردة" تبلغ 200 ريال، وذلك لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، ويتم فرض 100 ريال عن كل شهر إضافي وذلك فى حدود مدة سريان الإقامة، أما رسوم إصدار تأشيرة "خروج وعودة متعددة" فتبلغ 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويتم فرض 200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

يذكر أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.