شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا فى أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً فى شمال شرق أفغانستان، فيما وقع الآخر داخل معبد لطائفة السيخ فى العاصمة كابول، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغانى الصديق، ولأهالى وذوى ضحية هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.