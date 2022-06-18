شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من موجه حارة تضرب المملكة.. تصل إلى 50 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، السبت، من موجة شديدة الحرارة تضرب مناطق المملكة خلال ساعات، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "من الغد إلى الأربعاء موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق المملكة الـ(50) درجة مئوية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى توخى الحذر، قائلًا: "نأمل من الجميع توخى الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتكم".

وأكدت الخرائط الجوية فى مركز طقس العرب الإقليمى، وفق حسابه على "تويتر"، أن ارتفاع درجة الحرارة سببه سيطرة المرتفع الجوى شبه المدارى على طبقات الجو العليا، وتمركز منخفض حرارى موسمى على السطح.

فى السياق، حذر الباحث فى الطقس والمناخ السعودى عبد العزيز بن محمد الحصينى، من هبوب غبار شديد الكثافة السبت على بعض المناطق فى المملكة.

وقال فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "غبار اليوم متفاوت من متوسط لشبه كثيف على أجزاء من الشمالية الشرقية متوقع تحركها نواحى أجزاء المحافظات الشمالية من الرياض ثم العاصمة الرياض ثم جنوب الرياض، ومتوقع أن تصل العاصمة الرياض مساء اليوم السبت".