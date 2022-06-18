شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل 189 إصابة بالحمى النزفية بينها 32 حالة وفاة خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة بمرض الحمى النزفية في البلاد.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال متحدث الوزارة سيف البدر إن "العراق سجل 189 حالة إصابة بالحمى النزفية بينها 32 حالة وفاة، خلال عام 2022".

وأضاف البدر أنه “في العراق، لم يثبت حتى الآن وجود أي ناقل للمرض سوى المواشي”، نافيًا في الوقت ذاته مزاعم انتقال الحمى النزفية من الطيور والدواجن إلى الإنسان".

والثلاثاء الماضي، أشارت وزارة الصحة إلى أن "الاصابات بالحمى النزفية منذ بداية عام 2022 ، سجلت 170 اصابة منها 31 حالة وفاة".

وفي 2021، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية" في العراق.

واكتشف الفيروس للمرة الأولى في العام 1979 في العراق، وهو يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات.