شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني ينفذ مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية بلبنان.

وأوضح الجيش أن المناورة نفذتها عناصر من فوج التدخل السادس، حيث تخللها إطلاق قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة منطقة العاقورة بنطاق مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان.

وكان فريق التدريب الاستشاري البريطاني قد أقام - أمس - مسابقة في مجال "العمل ضمن فريق" لعناصر من أفواج الحدود البرية في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية أمس، تخللتها رماية بالذخيرة الحيّة وحضرها السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد.