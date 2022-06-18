شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر للكلب فلفل يعيد للأذهان جريمة قتل إسرائيل للصحفية شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أصداء جريمة قتل الصحفية شرين أبو عاقلة، مستمرة وحاضرة في الأذهان، لكن ظهور بطل جديد في حياة "أبو عاقلة"، وهو كلبها الملقب بـ "فلفل" أعاد جريمة الاحتلال الإسرائيلي إلى منصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق انتظار الكلب "فلفل"، لعودة الراحلة شيرين أبو عاقلة، إلى المنزل كما جرت العادة قبل رحليها مثيراً أشجان محبيها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة، الكلب الذي بدا حزينا لفقد صاحبته، وهو يقضي أوقاتا طويلة يقف على نافذة غرفتها وينظر للخارج ينتظر عودتها، بالإضافة إلى صور تظهر الكلب يستمع إلى تقاريرها على شاشات التلفزيون.

ومن جانبه قال أنطون أبو عاقلة، شقيق الصحفية شيرين أبو عاقلة، إن كل "التقارير والإثباتات"، تؤكد تورّط إسرائيل، بشكل مباشر في مقتلها في مايو الماضي.

وذكر أبو عاقلة، في تصريحات صحفية، أن العائلة تُركز في هذه المرحلة على "المحكمة الجنائية الدولية، التي تلقّت نسخا من التحقيقات الفلسطينية التي جرت في حادثة القتل الشهر الماضي، في جنين".

على الجانب الآخر، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أمس الجمعة، أن تحقيقه خلص إلى أن الصحفية لم تقتل عمدا من قبل جنود إسرائيليين، ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول كيفية توصل الجيش إلى مثل هذا الاستنتاج.

كانت شيرين أبو عاقلة قُتلت في جنين في 11 مايو أثناء تغطيتها لعملية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.